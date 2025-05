Duitsland arresteert tieners van extreemrechtse terreurgroep

De opgepakte jongeren, verdacht van lidmaatschap, zijn tussen de 14 en 18 jaar. Aanklagers beschuldigen hen van brandstichtingen en vernielingen bij cultuurhuizen en vluchtelingenopvangen.

Laatste Verdedigingslinie is een neonazigroep die in meerdere deelstaten actief is, schrijft Der Spiegel. Een vijfde tiener wordt verdacht van het steunen van die terroristische organisatie.

„De leden van deze organisatie zien zichzelf als de laatste linie voor de verdediging van de ‘Duitse natie’, zei de politie. „Hun doel is om het democratische systeem van de Bondsrepubliek Duitsland omver te werpen met geweld, met name tegen migranten en politieke tegenstanders.”