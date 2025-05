Oppositie fel tegen PVV over huurbevriezing

De huren bevriezen zonder corporaties volledig te compenseren is „roekeloze politiek”, zei Habtamu de Hoop (GroenLinks-PvdA). Hij wees op de veelgehoorde waarschuwing dat corporaties door misgelopen huurinkomsten miljarden euro’s minder in nieuwbouw of verduurzaming kunnen steken. Pieter Grinwis (ChristenUnie): „Huurbevriezing is bouwbevriezing.”

SGP’er André Flach sprak van een „sigaar uit eigen doos” omdat de energierekening van huurders minder zou dalen als corporaties woningen niet kunnen verduurzamen. Hij pleitte ervoor om huurders via inkomensmaatregelen te ondersteunen, in plaats van via de huren. JA21-voorman Joost Eerdmans noemde het beleid „slecht en onbetrouwbaar” en pleitte voor een lagere btw op boodschappen.

De SP is „groot voorstander” van een huurbevriezing, zei Kamerlid Sandra Beckerman. Maar wel voor alle huurders, terwijl particuliere verhuurders van betaalbare woningen hun huren nog wel mogen verhogen volgens het plan dat het kabinet nu uitwerkt.

Hans Vijlbrief (D66) citeerde uit een ambtelijk document dat woonminister Mona Keijzer dinsdagavond met de Tweede Kamer heeft gedeeld. Daarin staat onder meer dat de miljard euro compensatie die nu klaarligt „bij lange na” niet genoeg is en dat de bouw van 85.000 sociale huurwoningen niet doorgaat.