Trump-familie start resort in Vietnam tijdens handelsgesprekken

De Vietnamese regering keurde het plan vorige week goed en Eric Trump, zoon van de Amerikaanse president Donald Trump, woont de ceremonie bij, aldus de organisatoren. Het evenement vindt plaats terwijl Vietnam met Washington onderhandelt om Amerikaanse invoerheffingen van 46 procent te voorkomen.

Vietnam zou de VS al meerdere toezeggingen hebben gedaan, zoals een intensievere aanpak van handelsfraude en plagiaat en gunstige voorwaarden voor het Amerikaanse bedrijf Starlink om satellietinternetdiensten in het land uit te rollen. Starlink is eigendom van Trumps bondgenoot Elon Musk.

Trump droeg de leiding van de Trump Organization over aan zijn kinderen na zijn winst in de presidentsverkiezingen van 2016.