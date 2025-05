Minister Van Hijum blij met duidelijkheid over pensioenvoorstel

Het is goed dat pensioenfondsen nu weten „waar ze aan toe zijn”, zei Van Hijum. Dat ondanks zijn grote bedenkingen bij het inspraakplan een grote minderheid in de Kamer deelnemers meer zeggenschap had willen geven, is „een stevig politiek signaal”, zei hij. „Om te blijven werken aan draagvlak, aan vertrouwen voor de pensioenhervorming. Dat is niet vanzelfsprekend.”

Van Hijum blijft erbij dat het plan van zijn partijgenoot Agnes Joseph tot grote problemen had kunnen leiden. Het was „niet onmogelijk” geweest om een apart pensioencontract te behouden voor mensen die niet onder het nieuwe stelsel willen vallen, wel „ingewikkelder en duurder”, benadrukte hij. Bovendien is volgens hem ten onrechte de indruk gewekt dat mensen die nee zeggen tegen het zogenoemde invaren van hun bestaande pensioenrechten in het nieuwe stelsel, „in een soort veilige haven achterblijven”.

De bewindsman wil het afgegeven signaal desondanks serieus nemen. Niet alleen in de Kamer, maar ook in de samenleving leven veel zorgen over deze grote hervorming, ziet hij. Pensioenfondsen moeten hun deelnemers wat hem betreft beter gaan uitleggen hoe dat invaren precies in zijn werk gaat, en hoe ervoor wordt gezorgd dat het leidt tot eerlijke uitkomsten voor alle leeftijdsgroepen.