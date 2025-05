Eis om meer informatie over lng-strategie Shell weggestemd

Een meerderheid van de aandeelhouders van Shell heeft tegen een voorstel gestemd dat het gas- en olieconcern oproept om zijn plannen voor gas beter te onderbouwen. Shell wil tot en met 2030 fors meer vloeibaar gemaakt aardgas (lng) verkopen. Maar kritische aandeelhouders vrezen dat Shell veel te optimistisch is over de vraag naar lng en wilden dat het bedrijf onder andere toelicht hoe de plannen over de fossiele brandstof overeenkomen met Shells belofte om in 2050 klimaatneutraal te zijn.