Shell verdedigt opvoeren lng-verkoop tegenover aandeelhouders

„We verwachten dat het leveren van lng de grootste bijdrage van Shell zal zijn voor de energietransitie”, zei Sawan. Het bedrijf wil tot en met 2030 jaarlijks 4 tot 5 procent meer lng verkopen. Het gas stoot weliswaar broeikasgassen uit, maar moet steenkolen en olie vervangen die relatief meer uitstoten, redeneert Shell.

Kritische aandeelhouders hebben een voorstel ingediend dat Shell oproept meer informatie te geven over de aannames over de behoefte aan lng. Daarbij willen ze onder andere weten hoe de extra lng-productie overeenkomt met het doel van Shell om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Shell adviseerde aandeelhouders om tegen te stemmen.

„Gelooft het bedrijf echt dat overheden de komende jaren geen nieuw beleid invoeren om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan”, vroeg Sarah Brewin van het Australasian Centre for Corporate Responsibility (ACCR), dat het voorstel indiende met enkele Britse pensioenfondsen en kritische particuliere beleggers. Volgens het ACCR is Shell bijvoorbeeld veel optimistischer over de vraag naar lng dan scenario’s van het Internationaal Energie Agentschap voor de gasmarkt.

De vergadering begon opvallend rustig vergeleken met die van de afgelopen jaren. Toen verstoorden klimaatactivisten de opening van de vergadering en moest de beveiliging ingrijpen.

Milieudefensie-directeur Donald Pols, die onlangs een nieuwe rechtszaak tegen Shell aankondigde, hield het bestuur voor dat de klimaatwetenschap stelt dat er geen nieuwe olie- en gasvelden ontgonnen moeten worden. Shell zou de toekomst van miljoenen mensen riskeren, stelde hij.

Shell-voorzitter Andrew Mackenzie bracht daar tegenin dat niet elke vorm van olie of gas evenveel CO2-uitstoot met zich meebrengt. Het zou daardoor wel degelijk mogelijk zijn met nieuwe fossiele projecten de uitstoot te verminderen. Fossiel blijft voorlopig ook nog nodig om voldoende en betaalbare energie te hebben, betoogde hij ook.