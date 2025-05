Politie weet niet waar te zoeken naar vermiste kinderen

Heel Nederland is dus zoekgebied, maar mensen kunnen vrij reizen door heel Europa, zegt de politie. Daarom moet de politie „locaties uitsluiten”, daarna komt de fase dat wordt gezocht op basis van tips. „Laten we alsjeblieft hopen dat dat niet hoeft en we de kinderen vandaag in goede gezondheid aantreffen.”

Over hoe realistisch die hoop bijna 70 uur na de vermissing nog is, zegt de politie dat je nooit kunt „voorspellen hoe het loopt en scenario’s zijn heel slecht te schetsen, want je kunt niet in iemands hoofd kijken.” „Elk uur is er één, zo realistisch zijn wij zelf ook”, maar de hoop is de „drijfveer” voor de politie. Die wil ze overbrengen in Nederland, want „we hebben die 17 miljoen mensen nodig, en ook over de grens, om te helpen met zoeken.”