Funderingsbedrijf Sif wint op Damrak na doorgang windproject VS

De algehele stemming op de beursvloeren bleef terughoudend, na de kleine koersuitslagen een dag eerder.

De AEX-index op het Damrak noteerde in de ochtendhandel 0,1 procent hoger op 930,05 punten. De MidKap daalde 0,3 procent tot 866,88 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs wonnen tot 0,3 procent. De Aziatische aandelenmarkten gingen overwegend vooruit, na renteverlagingen in China en Australië.

De Chinese centrale bank verlaagde twee belangrijke rentetarieven om de economie te ondersteunen. De op een na grootste economie ter wereld kampt met tegenwind door onder meer de Amerikaanse importheffingen, een laag consumentenvertrouwen en problemen op de vastgoedmarkt. Het was de eerste renteverlaging in zeven maanden. De Australische centrale bank verlaagde de leenkosten voor de tweede keer dit jaar vanwege de aanhoudende onzekerheid rond de Amerikaanse tarieven en de tegenreacties van landen.

ABN AMRO was de sterkste stijger in de AEX, met een winst van 1 procent. De Nederlandse staat heeft het belang in de bank verder teruggebracht tot onder een derde. In oktober vorig jaar liet de overheid al weten het belang in de bank te willen verkleinen van 40,5 procent tot ongeveer 30 procent. Doordat het staatsbelang nu minder dan een derde is, heeft ABN AMRO geen goedkeuring meer nodig van de Staat om bijvoorbeeld aandelen uit te geven.

Ook andere bedrijven in de offshore windsector gingen omhoog na de voortzetting van het windproject in de VS. Het Noorse energieconcern Equinor, dat het Amerikaanse windmolenproject ontwikkelt, steeg 1 procent. De Deense bedrijven Ørsted en Vestas wonnen 12 en ruim 3 procent. In Amsterdam won bodemonderzoeker Fugro meer dan 3 procent.

Avantium zakte 10 procent. Het bioplasticbedrijf steeg een dag eerder nog 30 procent na een samenwerking met de Bottle Collective voor de ontwikkeling van vezelflessen. Sligro klom 5,5 procent. Het groothandelsbedrijf werd door Oddo BHF op de kooplijst gezet.