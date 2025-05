Groot stilgelegd windproject voor kust VS mag toch doorgaan

Empire Wind, met 54 windmolens, wordt ontwikkeld door het Noorse energieconcern Equinor en biedt werk aan meer dan 1500 mensen. De funderingen voor die windturbines worden geleverd door het Nederlandse bedrijf Sif. Medio april kreeg Equinor opdracht van het Amerikaanse Bureau of Ocean Energy Management om alle bouwactiviteiten stil te leggen. Maar de regering van president Donald Trump komt nu dus terug op dat besluit.

Equinor had al gezegd het gesprek aan te gaan met de autoriteiten over het stilleggen van het miljardenproject en dat ook juridische stappen werden overwogen.

Equinor-topman Anders Opedal zegt blij te zijn dat de bouw weer hervat kan worden en dat het project de lokale economie en werkgelegenheid ondersteunt. De gouverneur van de staat New York Kathy Hochul noemt het project van groot belang voor de werkgelegenheid en levering van duurzame energie.

Na zijn komst in het Witte Huis had Trump een decreet getekend waarbij vergunningen voor nieuwe windprojecten opgeschort werden. Hij is erg kritisch op windmolens op zee omdat dit te duur zou zijn.

Sif verscheepte onlangs nog de eerste zes funderingen, zogeheten monopiles, voor Empire Wind vanuit Rotterdam naar New York en heeft ook gezegd door te gaan met de productie van de funderingen voor het project.