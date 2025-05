Mogelijk incident met wolf op landgoed Leusden

Het voorval gebeurde maandag rond 13.00 uur op het landgoedterrein, waar honden moeten worden aangelijnd na eerdere incidenten. „Als het inderdaad om een bijtincident door een wolf gaat, is dit uiteraard heel erg angstig voor de betrokkenen en wij wensen hen veel sterkte”, melden de provincie Utrecht en de gemeente Leusden. „Wij blijven benadrukken dat wolven wilde dieren zijn en dat het gedrag niet te voorspellen is.”

Op landgoed Den Treek en in grote delen van het gebied daaromheen geldt een aanlijnplicht. Die maatregel in de bossen rond de Leusderheide wordt volgens handhavers over het algemeen goed nageleefd. Vorig jaar zomer werd Den Treek wekenlang deels afgesloten, nadat een wolf eerst een hondje had meegenomen en later een meisje had gebeten. Verder zocht een wolf meerdere keren contact met honden.