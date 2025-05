Met PFAS vervuilde Gelderse grond omgezet in ‘schone’ bakstenen

„Deze pilot laat zien dat zelfs ernstig vervuilde grond niet weggegooid hoeft te worden, maar een tweede leven kan krijgen”, zegt wethouder Ingrid Lambregts (milieu, CDA) van de gemeente Doetinchem. Voor de proef is 20 kubieke meter klei gebruikt, afkomstig van een locatie in Doetinchem waar PFAS-houdend blusschuim in de grond zit. In een steenfabriek in Angeren is die klei omgezet in 50.000 bakstenen, die nu worden gebruikt bij een bouwproject in Doetinchem.

„We hebben succesvol geïnvesteerd in innovatie”, zegt de Gelderse gedeputeerde Ans Mol (vergunningen, BBB). „Nu is het tijd om deze methode te borgen en breder toe te passen.”

Het saneren van het bedrijventerrein waar ruim 1300 lekkende containers met blusschuim stonden, kost in totaal 11,5 miljoen euro. Zo’n 20.000 ton vervuilde grond, met daarin 180 kilo PFAS, is afgegraven en grotendeels afgevoerd naar stortplaatsen in Groningen en het Gelderse dorp Wilp. Om een klein deel van de klei om te zetten in bakstenen, heeft de steenfabriek „enkele aanpassingen” moeten doen in het productieproces. Volgens de provincie wijst onafhankelijk onderzoek uit dat in de stenen geen PFAS meer zit.

„De klei is nu weer waardevol en de PFAS breekt af, dat is circulair fantastisch”, zegt projectleider Aiko Hensums. „Er is nog een lange weg te gaan voordat zulke klei naar een steenfabriek gaat in plaats van naar de stort. Maar deze pilot is een heel mooie start.”