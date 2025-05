Cyberaanvallers TU/e waren niet heel bedreven, maar vonden zwakte

„Ze hebben een deur gevonden waarop de sloten net niet helemaal lekker zaten”, legde hoofd informatiebeveiliging Martin de Vries maandag uit. Het probleem zat in het VPN-systeem, waarmee studenten en medewerkers op afstand kunnen inloggen. Anders dan bij andere systemen was daarvoor geen zogeheten ‘multifactor-authenticatie’ (MFA) nodig, een dubbelcheck via de telefoon. De Vries: „Dat was een zwakte die we al onderkend hadden, het zou voor de zomer worden opgelost.”

Het invoeren van MFA voor alle systemen is wat de TU betreft een belangrijke les voor andere organisaties. „En wacht daar niet te lang mee”, is het advies.