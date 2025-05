Franse president kondigt record buitenlandse investeringen aan

Van het totaalbedrag werd 17 miljard euro al aangekondigd op een aparte top gericht op investeringen in kunstmatige intelligentie in februari. Hoewel nog niet bekend is hoeveel banen er in Frankrijk bijkomen door de investeringen, verwacht de Franse minister van Financiën Eric Lombard dat met de investeringen een belangrijke stap wordt gezet richting meer werkgelegenheid.

De top komt op een moeilijk moment voor de Franse economie, die kampt met een groot overheidstekort, een lage groei en een hoge werkloosheid. De hoge importheffingen van de Amerikaanse president Donald Trump op de goederen uit de Europese Unie, die momenteel zijn opgeschort, hebben daarnaast de economische vooruitzichten negatief beïnvloed.

Uit gegevens van adviesbureau EY bleek vorige week dat de buitenlandse investeringen in Europa in 2024 verder zijn afgenomen. Frankrijk behield wel de koppositie ondanks een daling van het aantal investeringsprojecten in 2024.