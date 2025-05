Van Hijum dient wetsvoorstel in voor meer zekerheid flexwerkers

Minister Eddy van Hijum (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, NSC) heeft het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd dat flexwerkers meer zekerheid moet bieden. Dit plan, dat in gang is gezet door zijn voorganger Karien van Gennip (CDA), kan daarom binnenkort worden behandeld in de Tweede en Eerste Kamer.