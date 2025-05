Pensioenfonds ABP investeert 1 miljard in betaalbare huurwoningen

In de komende maanden wil het samenwerkingsverband investeren in ongeveer 700 nieuwe huurwoningen. Volgens ABP-bestuursvoorzitter Harmen van Wijnen is het woningtekort in Nederland onverminderd hoog en zitten veel deelnemers van het pensioenfonds gevangen in een krappe huizenmarkt. „Door te investeren in betaalbare huurwoningen doen we waar ABP als langetermijnbelegger voor staat: samen bouwen aan een goed pensioen in een leefbare wereld.”