Zwaargewonde vrouw aangetroffen in woning in Amsterdam-Zuidoost

Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. De politie spreekt tegen AT5 van „bijzondere omstandigheden”. Meerdere hulpdiensten waren ter plaatse.

Volgens de woordvoerster bestond in eerste instantie het vermoeden dat er brand was geweest in de woning, maar dit bleek niet het geval.

De politie onderzoekt het incident en bekijkt of er sprake is van een strafbaar feit. Volgens de woordvoerster is nog niemand aangehouden.