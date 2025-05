Recordbedrag opgehaald met marathon voor kinderen met handicap

De deelnemers konden kiezen uit vier afstanden: 4, 10, 21 en 42 kilometer. Onder anderen de burgemeester van Arnhem, Ahmed Marcouch, gaf het startsein voor de 10 kilometer. „Het is hartverwarmend om te zien hoeveel mensen in beweging komen voor kinderen met een beperking. Dát is de kracht van onze samenleving, en daar mogen we als Arnhem trots op zijn”, aldus Marcouch.

Het evenement werd georganiseerd door Stichting het Gehandicapte Kind, die dit jaar 75 jaar bestaat. Directeur Rebecca Gerritse van de stichting kijkt terug op een geslaagde editie. „Dit evenement laat zien dat inclusief meedoen echt mogelijk is, of je nu loopt, rolt of wordt geduwd: iedereen doet mee. Er was echt een gevoel van saamhorigheid vandaag.”