Twee tieners in Tilburg zwaargewond door auto die door rood reed

De twee stonden voor het rode licht van de fietsoversteekplaats te wachten en fietsten bij groen licht de rijbaan op. Ze werden meteen aangereden door een auto die van links over de Ringbaan-Zuid kwam rijden. Beide slachtoffers werden volgens de politie door de lucht geslingerd. Omstanders schoten te hulp.

De 21-jarige bestuurder is aangehouden. Hij verklaarde dat hij met de instellingen van zijn auto bezig was geweest en het verkeerslicht daardoor niet had opgemerkt.