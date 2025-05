Waarom het zo goed loopt tussen Trump en de Golf

Net als acht jaar geleden, toen Donald Trump aan zijn eerste termijn begon, waren de Arabische Golfstaten ook ditmaal de eerste buitenlandse bestemming van de Amerikaanse president. En met reden, want in de Golf kan Trump doen wat hij het liefste doet: sluiten van deals.

Met orders van honderden miljarden dollars op zak steeg Trump vrijdag weer op vanaf het vliegveld in Abu Dhabi, de hoofdstad van de Verenigde Arabische Emiraten. Daarvoor had hij ook Qatar en Saudi-Arabië met een bezoek vereerd. In elk van deze drie landen werd hij met de grootst mogelijke egards ontvangen.

Autocratisch

Waarom botert het zo goed tussen Trump en deze rijke oliestaten in het Midden-Oosten? Een van de redenen is dat de Verenigde Staten en de Golfstaten al een lange gedeelde geschiedenis hebben. De olie uit de Golf is belangrijk voor de VS en andersom is de bescherming die Washington kan bieden belangrijk voor de Arabische Golfstaten, die in een instabiele regio liggen.

Maar er is meer. In de persoon van Trump komen veel aspecten samen die juist in het Midden-Oosten gerespecteerd worden. Trump is een autocratische leider – precies zoals de heersers in de Golf. Hij is gericht op handel en ontwikkeling – exact wat Saudi-Arabië en de omliggende landen ook voor ogen hebben. En Trump is niet iemand die direct met het vingertje wijst als het gaat om mensenrechten – iets wat ze in de Golf hogelijk waarderen.

Als er kans is op een overeenkomst die voor Trump goed uitpakt, kan er veel

Het is dus in de eerste plaats de persoonlijkheid van Trump die deze reis zo succesvol maakt, en pas daarna de relatie met de VS als land. Dat wordt onderstreept door de reis van Trump te vergelijken met de ontvangst die Trumps voorganger Biden kreeg. Toen die in 2022 de Saudische hoofdstad Riyad bezocht, was de ontvangst flauwtjes. Hij ging met nagenoeg lege handen weer naar huis.

Zakendeals

De Midden-Oostenreis van Trump heeft eens te meer laten zien hoe het beleid van Trump, dat vaak grillige trekken vertoont, het beste geanalyseerd kan worden: door de lens van zakendeals. Als er kans is op een overeenkomst die voor Trump goed uitpakt, kan er veel. En dus schudde Trump afgelopen week in Riyad opgewekt de hand van de nieuwe Syrische president Ahmed al-Sharaa, dezelfde man op wiens hoofd tot vorig jaar nog een Amerikaanse beloning stond van 10 miljoen dollar.

Commentatoren in Israël concluderen dat Jeruzalem een stuk invloed in de Amerikaanse politiek is kwijtgeraakt

Kort vóór zijn reis bereikte Trump al een akkoord met de Houthi’s in Jemen, die hem toezegden te stoppen met het torpederen van de scheepvaart in de Rode Zee – al moet nog blijken of die afspraak standhoudt. En verder is Trump er erg op gebrand een akkoord te sluiten met Iran, ook al was juist hij het die een eerder akkoord met dat land verbrak, niet het minst omdat het door zijn voorganger Barack Obama was gesloten.

President Trump bezoekt Amerikaanse troepen in Qatar. beeld AFP, Brendan Smialowski

Jeruzalem

Het is opmerkelijk dat het Trump tegelijkertijd maar niet lukt om zijn allergrootste partner in de regio tot vrede te bewegen: Israël. Dat land heeft de strijd in Gaza juist opgevoerd en het is geen geheim dat de relatie tussen Trump en de Israëlische premier Benjamin Netanyahu daardoor onder druk staat.

In Jeruzalem werd daarom met argusogen naar de Midden-Oostenreis van Trump gekeken. En terecht: de deals die Trump in de regio heeft gesloten vonden allemaal plaats zonder Israël. Zelfs de vrijlating van een gijzelaar uit Gaza met een Amerikaans-Israëlische nationaliteit, begin deze week, was een-tweetje tussen de VS en Hamas. Netanyahu staat op achterstand. Commentatoren in Israël concluderen dat Jeruzalem een stuk invloed in de Amerikaanse politiek is kwijtgeraakt.

Toch is de reis niet alleen maar negatief voor Israël. Want Trump heeft nog één groot verlangen voor het Midden-Oosten: meer Arabische partners in de door hem opgezette Abrahamakkoorden. Trump wil met name dat Syrië en Saudi-Arabië hun relatie met Israël via deze overeenkomsten gaan normaliseren. De tijd is er nu nog niet rijp voor, maar de vastbeslotenheid van Trump om ook met deze landen een Abrahamakkoord te sluiten kan Israël geweldig helpen om niet verder geïsoleerd te raken na de Gazaoorlog.