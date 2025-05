Israëlische krant: evacuaties Noord-Gaza voor grote grondoperatie

De krant meldt dat de afgelopen uren vanuit de lucht flyers zijn verspreid waarop staat dat de bevolking onmiddellijk het gebied moet verlaten. „Dringende waarschuwing! Aan iedereen in dit gebied, of u nu in een schuilkelder, tent of gebouw verblijft, u bevindt zich in een gevaarlijke gevechtszone en het gebied is niet veilig! Evacueer onmiddellijk in zuidelijke richting”, luidt de boodschap. Ook de krant Haaretz maakt melding van de evacuatiebevelen.

De krijgsmacht laat aan The Jerusalem Post weten dat de operatie geleidelijk wordt uitgevoerd, samen met een grootschalige mobilisatie van reservisten die in volle gang is.

Meerdere media en de autoriteiten in Gaza melden dat Israël deze vrijdag de luchtaanvallen heeft opgevoerd.