Steun voor Brits wetsvoorstel hulp bij zelfdoding lijkt af te kalven

In het afgelopen najaar ging een meerderheid van het Lagerhuis akkoord met het verder behandelen van nieuwe wetgeving die euthanasie moet legaliseren. Die steun lijkt te verminderen. Over de meeste amendementen die in de afgelopen maanden zijn voorgesteld, werd op vrijdagmiddag echter niet gestemd.

Dit is namelijk onmogelijk als iemand bezwaar aantekent tegen het voorstel, wat voortdurend gebeurde. Uiteindelijk ging een meerderheid van het Lagerhuis akkoord met een wijziging waardoor medici niet konden worden gedwongen om hulp te verlenen bij een verzoek om euthanasie. Maar over de meeste amendementen werd niet eens gestemd. Na vijf uur debatteren werd besloten om medio juni verder te gaan met de behandeling van het onderwerp.

Net als eind november was ook vrijdagmiddag duidelijk dat het onderwerp voor grote verdeeldheid zorgt. De meerderheid van eind november (330-275) lijkt te verminderen. Het was moeilijk om aan te geven hoe de sentimenten precies veranderd zijn, omdat minder Lagerhuisleden aanwezig waren, maar een voorstel om de wet niet verder te behandelen werd weggestemd met een meerderheid van 36 stemmen (279-243).

Veel Lagerhuisleden zijn bevreesd dat er niet voldoende tijd is om het vergaande wetsvoorstel gedetailleerd genoeg te behandelen. In de afgelopen maanden zijn ruim 150 amendementen voorgesteld voor de wetgeving van eind november. Bij de behandeling op vrijdag was slechts ruimte voor de serieuze behandeling van twee van deze amendementen. Op 13 juni wordt de discussie vervolgd.