NAM start gaswinning Warffum niet op tot uitspraak rechter

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) gaat de gaswinning in Warffum niet opstarten tot er een uitspraak is van de rechter. Het gasbedrijf had toestemming gekregen om nog acht jaar gas te winnen uit een veld bij het Groningse dorp. Deze zaterdag had de gaswinning weer opgestart kunnen worden, maar dit gaat niet door vanwege het beroep dat de provincie Groningen en gemeente Het Hogeland hebben aangetekend.