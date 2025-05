Vicepremier Agema: nog veel ‘losse eindjes’ aan huurbevriezing

In een wetsvoorstel dat nu voor advies naar de Raad van State gaat, worden mensen met een laag inkomen die particulier huren, uitgezonderd. Woonminister Mona Keijzer zei dat het te ingewikkeld wordt om bij die groep de verhuurders te compenseren voor gemiste inkomsten. Maar daarover is volgens Agema het laatste woord nog niet gezegd. Keijzer gaat „alles op alles zetten” om het ook voor deze groep te regelen, zei ze.

Vooral de PVV maakte zich in de onderhandelingen hard voor een huurbevriezing. De partij van Agema wil dat deze koopkrachtmaatregel gaat gelden voor alle huurders met een kleine beurs. Zij erkende wel dat dit bij mensen die particulier huren ingewikkelder is gebleken dan verwacht. Maar: „Het is te vroeg om te zeggen dat het niet kan.”

De wetgeving is „onder stoom en kokend water” tot stand gekomen, benadrukte Agema. Haast is geboden, omdat de huren zonder ingrijpen op 1 juli omhoog gaan. Dat willen de coalitiepartijen voorkomen. „Het wordt spannend”, zei Agema daarover.

Waar het geld voor een compensatie van verhuurders vandaan moet komen, is „een ander los eindje”, aldus Agema. „Ook daar zal zeker over doorgesproken moeten worden.”