Gelderse politiek: onverantwoord om zo’n wolf te laten rondlopen

De provincie gaf vorige week een vergunning om de wolf te doden die vorige maand een hardloopster beet en daarna ook andere mensen benaderde. Drie dierenorganisaties stapten naar de rechter, maar die vindt dat de provincie voldoende duidelijk heeft gemaakt waarom deze ‘probleemwolf’ afgeschoten zou moeten worden. De jagers van de Gelderse faunabeheereenheid voeren dat nu uit.

„Het is goed dat deze bewuste wolf na een aantal (bijt-)incidenten nu aangepakt kan worden”, zegt burgemeester René Verhulst van de gemeente Ede, waar De Hoge Veluwe grotendeels onder valt.

Volgens gedeputeerde Zoet had het afschieten voorkomen kunnen worden als de provincie het dier eerder al had mogen verjagen met paintballs. De rechter hield dat steeds tegen, omdat de onderbouwing niet goed genoeg was. „Wolven die zulk gedrag vertonen, zijn echt gevaarlijk. Dan moet je ingrijpen”, aldus de gedeputeerde. „We hebben na de incidenten van vorige maand heel zorgvuldig een rapport gemaakt. We zeiden tegen elkaar: dit is zo belangrijk en gevaarlijk, we mogen geen enkele fout maken. Daarom hebben we ook even de tijd genomen, al namen we daarmee best een risico. In de afgelopen weken had nog iets kunnen gebeuren.”

Zoet denkt dat het met deze uitspraak makkelijker wordt om in te grijpen bij toekomstige, vergelijkbare gevallen. „En het ministerie werkt hard om de beschermde status van de wolf naar beneden te brengen.”