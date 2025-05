Iran en grote Europese landen bespreken nucleaire deal in Turkije

Iran voert vrijdag in de Turkse stad Istanbul gesprekken over zijn atoomprogramma met het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland, meldt de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araghchi. De drie Europese mogendheden waren in 2015 samen met China, Rusland en de Verenigde Staten partij bij de nucleaire deal met Iran die in 2018 door de VS werd opgezegd.