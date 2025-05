Oud-FBI-directeur Comey beschuldigd van oproep tot moord op Trump

In een inmiddels verwijderde Instagram-post had Comey een foto geplaatst van schelpen die in het zand gerangschikt waren in de vorm van de cijfers 8647. Het getal 86 wordt vaak in spreektaal gebruikt om iets weg te doen of iemand weg te sturen, bijvoorbeeld bij gerechten op het menu in restaurants. Trump is de 47e president van de Verenigde Staten.

Figuren uit de rechtse MAGA-beweging, zoals Noem en Trumps zoon Donald jr., concludeerden daaruit dat Comey met zijn post opriep de president te vermoorden. Comey zei in een reactie op X dat hij de foto slechts had geplaatst omdat hij dacht dat die een „politieke boodschap” bevatte. „Ik realiseerde me niet dat sommige mensen die cijfers associëren met geweld”, schreef hij. „Ik keur geweld af en daarom heb ik de post verwijderd.”

Comey werd in mei 2017 ontslagen door Trump, die toen net aan zijn eerste ambtstermijn was begonnen. Comey had destijds de leiding over een onderzoek naar mogelijke Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen.