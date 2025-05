Costa sluit toetreding Albanië tot EU voor 2030 niet uit

Voorzitter van de EU-leiders António Costa sluit niet uit dat Albanië voor 2030 kan toetreden tot de Europese Unie, zei hij donderdag tijdens een persconferentie met de Albanese premier Edi Rama. „Als Albanië in hetzelfde tempo blijft leveren, is dat heel goed mogelijk. Maar het hangt ervan af of Albanië op dezelfde weg doorgaat of niet.”