Rubio heeft lage verwachtingen van gesprekken Rusland-Oekraïne

Rubio reist zelf vrijdag naar Istanbul om in elk geval met de Oekraïense delegatie te praten, iemand anders uit het Amerikaanse team zal met de Russen praten. „Maar ik wil eerlijk zijn”, zei Rubio tegen verslaggevers in Turkije. „Ik denk niet dat we hoge verwachtingen hebben van wat er morgen gaat gebeuren.”

Trump is volgens Rubio „ongeduldig” om de oorlog in Oekraïne te beëindigen en zou bereid zijn om Poetin te ontmoeten. De buitenlandminister was teleurgesteld dat beide landen geen hogere afvaardigingen naar Istanbul hebben gestuurd, maar hoopt desondanks dat de delegaties een oplossing voor het conflict dichterbij kunnen brengen.