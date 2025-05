Ultimatum voor staatssecretaris Chris Jansen rond treinproef Zeeland

SSZ heeft afgelopen week, namens alle Zeeuwse onderwijsinstellingen, een brief met die boodschap gestuurd naar staatssecretaris Chris Jansen (Openbaar Vervoer en Milieu), meldt voorzitter Rinus de Rijder woensdag. De belangenbehartiger van het scholierenvervoer in Zeeland wil binnen tien dagen in overleg met de bewindspersoon. Heeft SSZ maandag nog geen reactie van Jansen, dan start zij een kort geding.

Begin oktober werd bekend dat het kabinet het spoor tussen Goes en Vlissingen heeft uitgekozen voor een proef van het spoorbeveiligingssysteem European Rail Traffic Management System (ERTMS), dat een verouderd systeem moet vervangen. De proef zou betekenen dat er in heel Zeeland in 2028 of 2029 vier maanden lang geen treinen rijden. Daarna zouden er nog zo’n negen maanden met storingen en uitval volgen.

SSZ heeft een technische analyse laten uitvoeren, waaruit volgens De Rijder blijkt dat „de onderbouwing voor de keuze van dit traject gebrekkig is”. De advocaat die de stichting bijstaat, is positief over de kansen van SSZ, mochten de partijen voor de rechter komen, zegt De Rijder.

Liever laten de Zeeuwse scholen het volgens hem niet zo ver komen. „Ik hoop dat ons gezamenlijke signaal serieus genomen wordt. Dit is echt een essentiële zaak voor ons.”

De scholen vrezen onder meer dat aankomende studenten door de treinuitval zullen kiezen voor een opleiding elders en dat docenten door de treinuitval naar andere provincies zullen uitwijken.