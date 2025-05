Walmart waarschuwt voor prijsstijgingen door invoerheffingen

Het Amerikaanse Walmart, ’s werelds grootste supermarktketen, waarschuwt dat prijsverhogingen onvermijdelijk worden door hogere invoerheffingen en economische onzekerheid. „We doen ons uiterste best om de prijzen zo laag mogelijk te houden. Maar gezien de omvang van de heffingen, zelfs op het verlaagde niveau dat deze week werd aangekondigd, kunnen we niet alle druk opvangen”, zei Doug McMillon, topman van Walmart donderdag in een toelichting op de kwartaalresultaten.