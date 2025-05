Maleisische premier bespreekt MH17 met Poetin

Poetin ontkende in het gesprek dat Rusland niet bereid zou zijn om mee te werken. „Maar hij kan niet samenwerken met organisaties die Rusland als niet-onafhankelijk beschouwt”, zegt de Maleisische premier in een verklaring. Rusland zou zich wel bereid hebben getoond tot medewerking om te zorgen dat het oordeel van de Raad van de Internationale Burgerluchtvaart Organisatie (ICAO-Raad) „geloofwaardiger” is.

De ICAO-Raad had uitspraak gedaan in een zaak die was aangespannen door Nederland en Australië. Van de 298 MH17-slachtoffers komen er 196 uit Nederland, maar er zijn ook tientallen Australiërs en Maleisiërs onder de doden.