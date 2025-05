Aantal vergunningen voor nieuwbouwwoningen flink afgenomen

In het eerste kwartaal werden voor de bouw van 12.500 nieuwe woningen vergunningen afgegeven. Dat zijn er zo’n 3500 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Vergeleken met het vierde kwartaal van 2024 is het een daling van 7700. Dat komt neer op een afname van 38 procent. Van Mulligen spreekt van teleurstellende cijfers.

Op basis van een kwartaal vallen volgens de econoom nog geen conclusies te trekken voor de rest van het jaar. „Maar het jaar is niet goed begonnen.” De oorzaak van de stevige terugval is volgens Van Mulligen lastig te benoemen. Hij vermoedt dat de veranderde regels op de huurmarkt een rol spelen. Veel woningverhuurders hebben al geklaagd dat het daardoor minder interessant is geworden om in nieuwe woningen te investeren.

WoningBouwersNL merkte in maart op dat er eerder ook al veel vergunde nieuwbouwwoningen waren waarvan de bouw nog niet was gestart. De brancheorganisatie sprak van een enorme prop in de woningbouwpijplijn. Deze was vooral groot in de regio Amsterdam, maar ook in andere delen van het land signaleerde de sector problemen. Dan gaat het om wegtrekkende beleggers, heronderhandelingen door de afgenomen winstgevendheid van projecten, vertraging door stikstofgevoelige natuurgebieden en lange bezwaarprocedures.

In heel 2024 constateerde het CBS juist voor het eerst in jaren een toename in de vergunningverlening. Nederlandse gemeenten gaven toen toestemming voor de bouw van ruim 67.000 nieuwe woningen. Dat is ongeveer een vijfde meer dan in 2023, toen het laagste aantal vergunningen in jaren werd verleend.

Nederland kampt nog altijd met een groot huizentekort. Er wordt eigenlijk al jaren te weinig gebouwd. Het kabinet streeft ernaar jaarlijks 100.000 nieuwe woningen te realiseren. Dat aantal kan naast nieuwbouw ook op andere manieren worden bereikt, bijvoorbeeld door het ombouwen van kantoren naar appartementen. In het eerste kwartaal van dit jaar kwamen er 15.600 woningen bij door nieuwbouw. Dat aantal was ongeveer evenveel als een jaar terug.