Zeldzame blauwe diamant geveild voor 19 miljoen euro

De biedingen op de 10,3-karaats diamant, bekend als The Mediterranean Blue, begonnen bij 9 miljoen frank. Uiteindelijk werd de edelsteen verkocht aan een privéverzamelaar uit de VS. De identiteit van de koper is niet vrijgegeven.

The Mediterranean Blue is een nieuwe vondst uit de gerenommeerde Cullinan-mijn in Zuid-Afrika en staat bekend om zijn intens levendige blauwe kleur. Sinds de vondst eerder dit jaar wekte de diamant veel belangstelling binnen de internationale diamantensector.

De verkoopprijs is overigens geen recordbedrag. De duurste diamant die tot nu toe is verkocht is de Pink Star, van 59,6 karaat, die in 2017 voor 71 miljoen dollar is geveild.