The Moscow Times: Poetin niet van plan om naar Istanbul te komen

Donderdag moeten in Istanbul de eerste directe gesprekken tussen Oekraïne en Rusland plaatsvinden in drie jaar, maar het is nog onduidelijk op welk niveau er gesproken zal worden. Zelensky heeft aangegeven dat hij bereid is om te komen, maar alleen als Poetin ook komt.

Volgens de Russische bronnen wil Poetin niet met Zelensky om tafel omdat hij de Oekraïense president niet als zijn gelijke ziet. Toch zou hij de uitnodiging niet openlijk durven weigeren, omdat de Amerikaanse president Donald Trump hem heeft opgeroepen om juist wel te komen. Poetin zou Trump niet van zich willen vervreemden.