Jonge kankerpatiënten uit Gaza geëvacueerd naar Jordanië

Jordanië heeft vier kankerpatiënten en twaalf van hun familieleden uit de Gazastrook geëvacueerd voor een behandeling, meldt staatspersbureau Petra. Het betreft de tweede groep kinderen uit het door oorlog verwoeste gebied, die wordt opgevangen. In februari kondigde de Jordaanse koning Abdullah, toen op bezoek in het Witte Huis, aan om voor in totaal tweeduizend zieke kinderen uit Gaza een medische behandeling te faciliteren.