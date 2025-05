Poetin niet naar Istanbul voor onderhandelingen met Oekraïne

Poetin stuurt een adviseur, een hoge diplomaat en functionarissen van Defensie naar Istanbul. Zelensky had eerder aangegeven dat hij alleen zou komen als Poetin ook aanwezig is. De Oekraïense president zal waarschijnlijk dus ook niet deelnemen aan de gesprekken. Het is nog niet bekend welke Oekraïense bewindslieden wel meedoen.

Zelensky is wel al onderweg naar Turkije, meldt een functionaris. Hij zal daar een gesprek hebben met de Turkse president Recep Tayyip Erdogan.

De Amerikaanse president Donald Trump had gesuggereerd dat hij misschien ook naar Istanbul wilde reizen voor de besprekingen. Hij is momenteel in het Midden-Oosten op reis en zou dus langs kunnen komen. Maar na de afzegging van Poetin, kondigde een Amerikaanse functionaris al snel aan dat Trump ook overslaat.

Trump maakte eerder al bekend dat zijn minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio wel afreist naar Istanbul.