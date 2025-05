IT-concern Atos schrapt banen en richt zich meer op AI

Het is niet direct bekend hoeveel van de ongeveer 74.000 banen verloren gaan. Atos kampte de afgelopen jaren met een hoge schuldenlast. Die financiële problemen kwam het bedrijf eind vorig jaar te boven door overeenkomsten die de schuldenlast met 2,1 miljard euro verminderden en de verkoop van onderdelen. Schuldeisers werden daarbij eigenaren van het bedrijf.

Nu meldt Atos de kosten aan te passen aan de kleinere omvang van het bedrijf, dat ook in Nederland tal van klanten heeft. Zo moeten de uitgaven aan administratieve zaken omlaag en wil Atos meer werk uitbesteden. Tegelijkertijd mikt het IT-bedrijf erop om in 2028 zeker 10.000 werknemers in te zetten voor de ontwikkeling van AI-producten. Nu zijn dat er nog 2000.