Hervatten vluchten naar Israël leidt tot zorgen bij KLM-personeel

Volgens vakbondsvoorzitter Chris van Elswijk zijn er meerdere meldingen binnengekomen van collega’s met zorgen. KLM vliegt vanaf eind mei weer op Tel Aviv. Die vluchten staan al lange tijd weer in de dienstregeling en zoals het er nu naar uitziet gaat KLM dan weer vliegen op de grootste luchthaven van Israël.

Van Elswijk zegt dat de betreffende medewerkers van KLM bang zijn om op een vliegveld te vliegen waar nog niet zo lang geleden een raket is ingeslagen. Hij pleit daarom voor maatwerk. KLM zou met de medewerkers in gesprek moeten gaan en ervoor moeten zorgen dat er geen personeel wordt verplicht op deze vluchten te vliegen als ze dat echt niet willen.

Een woordvoerder van KLM stelt dat veiligheid altijd vooropstaat. „Op het moment dat besloten wordt om niet over of naar een bepaald land te vliegen is dat gebaseerd op de op dat moment meest actuele analyses”, voegt hij daaraan toe. „Met medewerkers die zorgen hebben over een bestemming wordt het gesprek aangegaan om die zorgen te bespreken en uit te leggen hoe veiligheidsanalyses gemaakt worden.” Wat de maatschappij doet als een medewerker echt te bang is om naar een bepaalde bestemming te vliegen, zegt de woordvoerder niet.