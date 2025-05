Europese Commissie wil meer geld en minder regels kleine boeren

De Commissie wil zo kleine boeren steunen, die een belangrijke rol spelen in het plattelandsleven, zeiden Eurocommissarissen Christophe Hansen (Landbouw) en Valdis Dombrovskis (Simplificatie) bij de presentatie van het plan. Kleine boeren hebben minder dan 10 hectare grond, volgens de website van de landbouwcommissie.

Biologische boerderijen moeten makkelijker financiering kunnen krijgen. De Commissie wil haar groene ambities niet verlagen, maar wel de uitvoering vereenvoudigen. Door verplichtingen af te schaffen, denkt de Commissie dat het aantrekkelijker wordt voor boeren en landelijke overheden om groen boeren te stimuleren.

Lidstaten moeten ook eenvoudiger geld kunnen vrijmaken voor boeren die te maken hebben met een natuurramp of dierziekten. De Commissie wil dat lidstaten 3 procent van hun EU-landbouwbudget vrij kunnen besteden aan dit soort crises.

EU-boeren hebben volgens de Commissie te maken met „buitensporige administratieve verplichtingen die vaak niet aansluiten bij de realiteit. Deze regeldruk brengt kosten en tijd met zich mee voor boeren en nationale overheden”. Met de vereenvoudigingen hoopt de Commissie Europese boeren ruim 1,5 miljard en overheden 210 miljoen euro jaarlijks te laten besparen. Verdere concrete maatregelen moeten nog worden uitgewerkt.

Voor de Europese verkiezingen waren er flinke boerenprotesten in Brussel tegen de regelgeving. De Commissie zegt de zorgen van boeren te hebben meegenomen in deze besluitvorming, maar dat de vereenvoudiging past in een groter plan.

Sinds haar aantreden werkt de Commissie aan een pakket om Europese regels te vereenvoudigen, waarmee ze hoopt dat bedrijven concurrerender kunnen worden. In juni wordt eenzelfde pakket verwacht over defensie, later in het jaar ook voor andere beleidsterreinen.

De lidstaten en het Europees Parlement moeten nog stemmen over het voorstel.