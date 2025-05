Ontmoeting tussen Poetin en Zelensky onzeker 

„Er worden later deze week besprekingen gehouden in Turkije, waarschijnlijk op donderdag, en ze zouden behoorlijk goede resultaten kunnen opleveren”, zei Trump tijdens zijn bezoek aan Saudi-Arabië. Onlangs had hij gesuggereerd mogelijk zelf naar Turkije te gaan. Behalve Rubio zitten in het Amerikaanse team waarschijnlijk ook de speciaal gezanten Steve Witkoff en Keith Kellogg.

Poetin had de onderhandelingen aangeboden. Trump toonde zich meteen enthousiast. Europese functionarissen en analisten vrezen dat het een bekende manoeuvre van het Kremlin kan zijn: een poging om tijd te rekken, tijd te winnen en vooral de Amerikaanse president betrokken te houden, aldus The Washington Post.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft woensdag of donderdag een ontmoeting met zijn Turkse ambtgenoot Recep Tayyip Erdogan in Ankara. „We zijn met president Erdogan overeengekomen dat ik hem zal ontmoeten in de Turkse hoofdstad”, aldus Zelensky dinsdag.

Erdogan had eerder al gezegd dat hij bereid is om afvaardigingen van beide landen te ontvangen. Hij riep de strijdende partijen maandag op om de kans te grijpen om tot een ​​vredesovereenkomst te komen.

China

Volgens de plannen reist Zelensky na zijn ontmoeting met Erdogan vanuit Ankara door naar Istanbul, als de Russische president daar ook naartoe komt. De Oekraïense leider schuift niet aan als Rusland andere vertegenwoordigers stuurt. Dat zei een adviseur van Zelensky dinsdag tegen persbureau Reuters.

Dat Poetin naar Turkije afreist, ligt niet voor de hand. Het Kremlin wilde dinsdag niet zeggen wie Rusland zal vertegenwoordigen, maar The Washington Post meldde op basis van ingewijden dat Rusland zijn minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov stuurt. Daarnaast doet Poetins topadviseur op buitenlands gebied, Joeri Oesjakov, mogelijk mee aan het overleg.

De Braziliaanse president Luiz Inácio Lula da Silva liet woensdagochtend weten Poetin aan te sporen om alsnog zelf naar onderhandelingen met Oekraïne te gaan. „Ik zal proberen met Poetin te praten”, zei de president voorafgaand aan zijn vertrek uit China waar hij een internationaal overleg heeft bijgewoond. Hij maakt nog een stop in Moskou voordat hij terugkeert naar Brazilië.

Als de onderhandelingen donderdag plaatsvinden, is het voor het eerst sinds 2022 dat Oekraïne en Rusland rechtstreeks op hoog niveau diplomatieke gesprekken met elkaar voeren.