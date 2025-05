Duitsland verwacht geen snel bestand in Oekraïne

Pistorius ziet bij de Russische president Vladimir Poetin nog geen bereidheid om te onderhandelen over een wapenstilstand. Een dag eerder had de bewindsman op de Duitse televisie al gezegd dat Poetin „wil doorgaan met bombarderen en vechten en territoriale winst boeken.”

Ondertussen is ook nog niet duidelijk wie namens Oekraïne of Rusland naar de onderhandelingen in Turkije komt, die nota bene door Poetin zelf waren voorgesteld. Het Kremlin blijft vaag over de Russische delegatie. De Amerikaanse president Donald Trump zegt op zijn beurt alleen te komen als ook Poetin komt. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky bevestigde eerder al dat hij uitsluitend naar Turkije wil afreizen als hij Poetin kan spreken.