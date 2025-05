ABN AMRO eindigt flink hoger in AEX na kwartaalcijfers

ABN AMRO is de handelsdag woensdag hoger geëindigd in de AEX, de hoofdgraadmeter op de aandelenbeurs in Amsterdam. De bank presenteerde zijn kwartaalcijfers, waaruit naar voren kwam dat het resultaat beter was dan analisten hadden verwacht. Dit ondanks dat ABN AMRO in het eerste kwartaal van dit jaar een lagere winst boekte dan een jaar eerder. Het aandeel klom 5,5 procent.