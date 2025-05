Containervervoerder Hapag-Lloyd ziet grote vraag na deal VS-China

De VS en China maakten maandagochtend de overeenkomst van negentig dagen bekend. Volgens Jansen zijn sindsdien de boekingen voor containers op routes tussen de twee landen met meer dan 50 procent gestegen vergeleken met voorgaande weken. „Dat is erg significant”, aldus de topman van het in Hamburg gevestigde bedrijf, de op vier na grootste containervervoerder ter wereld.

Eerder waren die boekingen juist nog scherp gedaald door de handelsoorlog tussen de VS en China. Op routes elders in de wereld zijn de boekingen volgens Jansen redelijk stabiel.