Ruim dertig procent jongeren betaalt weleens achteraf

De peiling werd uitgevoerd in het kader van hun ‘Betaal later kater’-campagne, die jongeren waarschuwt voor de risico’s van achteraf betalen. In totaal 667 jongeren vulden de onlinepeiling in. De peiling werd uitgezet in het I&O Research Panel onder Nederlanders van 16 tot en met 21 jaar. De resultaten zijn gewogen op geslacht, leeftijd, regio en opleidingsniveau. Volgens het ministerie is de steekproef daarmee representatief voor Nederlandse jongeren tussen de 16 en 21 jaar, „voor wat betreft deze achtergrondkenmerken”.

Een kwart van de jongeren die weleens achteraf betaalt, doet dit regelmatig en 5 procent koopt altijd op de pof. De meesten doen dit omdat ze nog niet weten of ze hun nieuwe aankoop willen houden en het dan zonder te betalen kunnen terugsturen. Ook willen ze geen risico lopen te betalen voor een product dat nog niet geleverd is, en willen ze betalen op een moment dat hen beter uitkomt.

De peiling wijst verder uit dat een kwart van de ondervraagde jongeren iemand kent die door achteraf betalen geldproblemen heeft gekregen. Sinds begin dit jaar kan achteraf betalen ook in sommige fysieke winkels. Ruim zes op de tien deelnemers aan de peiling vinden achteraf betalen in winkelstraten geen goed idee. Het kabinet gaf eerder al aan dit onwenselijk te vinden, maar marktleider Klarna zei in februari niet te willen stoppen met het aanbieden van achteraf betalen in fysieke winkels.

„Achteraf betalen wordt steeds verleidelijker”, zegt staatssecretaris Jurgen Nobel. „Met een paar klikken haal je de mooiste spullen in huis, ook als je even geen saldo hebt. Het lijkt handig, maar geef geen geld uit dat je eigenlijk niet hebt.”