Rechter VS: Trump kan oude oorlogswet gebruiken voor deportaties

Voorwaarde is wel dat de vermeende bendeleden minstens 21 dagen van tevoren op de hoogte worden gesteld en de mogelijkheid krijgen hun uitzetting aan te vechten. Ook oordeelde rechter Stephanie Haines, die door president Donald Trump tijdens zijn eerste ambtstermijn werd benoemd, dat de regering de bevoegdheid heeft om de Venezolaanse bende Tren de Aragua tot terroristische organisatie te verklaren.

Haines is de eerste federale rechter die Trumps interpretatie van de Alien Enemies Act steunt. Eerder wezen rechters in New York, Colorado en Texas Trumps gebruik van de wet om vermeende leden van buitenlandse bendes te deporteren af.