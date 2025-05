Rutte na gesprek met Erdogan: kans op stappen naar vrede Oekraïne

In Turkije vinden deze dagen allerlei belangrijke overleggen plaats. Woensdag begint in Antalya een tweedaagse bijeenkomst van buitenlandministers van de NAVO-landen. Bovendien is er donderdag mogelijk een ontmoeting in Istanbul tussen de presidenten van Oekraïne en Rusland.

De Russische president Vladimir Poetin had geopperd dat de twee landen rechtstreeks met elkaar zouden kunnen onderhandelen. Zijn Oekraïense ambtgenoot Volodymyr Zelensky stelde voor dat ze zouden kunnen afspreken in Istanbul. De VS lijken van plan te zijn om hoge regeringsvertegenwoordigers te sturen om te bemiddelen, maar het is nog de vraag of Poetin wil komen.

„Turkije is een sterke en capabele bondgenoot”, aldus Rutte.