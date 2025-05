Emotionele Omtzigt: onvoldoende zichtbaar bezig met kernproblemen

Pieter Omtzigt vindt dat de Haagse politiek „onvoldoende zichtbaar bezig is met de kernproblemen van Nederland oplossen”. Dat zegt de gewezen fractievoorzitter van NSC in een persverklaring bij zijn afscheid, zichtbaar geëmotioneerd. Hij hekelt dat „de tent in de fik staat” als er vijf lintjes niet ondertekend worden, terwijl problemen als de afwikkeling van het toeslagenschandaal voortduurt.