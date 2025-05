Over het door de VS aangemoedigde vredesproces is een diplomatiek steekspel gaande. Zelensky en zijn Europese bondgenoten hebben aangedrongen op een bestand van dertig dagen. Rusland ging daar niet in mee, maar Poetin stelde wel rechtstreeks overleg voor tussen zijn land en Oekraïne. Zelensky daagde de Russische leider vervolgens uit om donderdag persoonlijk met hem om tafel te gaan. Dat zou hun eerste ontmoeting zijn sinds 2019.

De Amerikaanse president Donald Trump zorgde maandag voor een verrassing door te opperen dat hij ook zou kunnen aanschuiven in Turkije. „Ik heb zoveel afspraken, maar ik overwoog eigenlijk om daar naartoe te vliegen.”