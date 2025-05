Zelensky noemde op X de opmerking van Trump „belangrijke woorden”.

De Oekraïense president daagde de Russische president Vladimir Poetin zondag uit door te zeggen dat hij hem donderdag persoonlijk wil ontmoeten in Istanbul voor rechtstreekse vredesbesprekingen. „En natuurlijk zouden we het in Oekraïne allemaal op prijs stellen als president Trump samen met ons aanwezig zou kunnen zijn”, schreef hij op X.

Trump vertrok maandag uit de VS voor een meerdaagse reis naar het Midden-Oosten. Voor vertrek zei hij niet te weten waar hij donderdag zal zijn, maar dat hij overweegt naar Istanbul te vliegen.