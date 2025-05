Grote drukte blijft voorlopig uit ondanks afsluiting A12

De echte grote drukte op de wegen door de afsluiting van de A12 tussen Veenendaal en Utrecht blijft voorlopig uit, concludeert Rijkswaterstaat (RWS). Wegverkeer wordt omgeleid via twee routes, via de A30, A1 en A28 en via de A50, A15, A2 en A27. Op beide routes ontstonden zaterdag, zondag en maandagochtend wel files.